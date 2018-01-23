أمانة الطائف تشن حملات تفتيشية على المحال التجارية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كثفت أمانة الطائف حملاتها التفتيشية على المحال التجارية والمطاعم حيث جالت الفرق الرقابية البلدية، وتبين خلال التفتيش عدم وجود تراخيص أو شهادات صحية للعاملين.

وتم إغلاق عدد من الموقع والتحفظ على المضبوطات، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية، مع تحويل العمالة غير النظامية لجهات الاختصاص.

وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن مراقبي البلدية ضبطوا داخل المواقع والبيوت الشعبية 15 كيلو جراماً من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر التي كانت تستخدم في إعداد الطعام وبيعة في بيئة تتدنى بها الاشتراطات الصحية ومخالفة للأنظمة والتعليمات، كما تبين عدم وجود شهادات صحية للعامين وسوء النظافة العام وتدني أدوات تحضير الطعام.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنها كثفت حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية بالمراكز والقرى التابعة والطرق العامة والسريعة لضمان جودة المعروضات وسلامة الأغذية من الملوثات والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.