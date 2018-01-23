جوازات الشرقية تنهي قرابة مليوني عملية خلال إجازة منتصف العام الدراسي

خالد الضبيبي(صدى):

أنهت جوازات المنطقة الشرقية خلال إجازة منتصف العام الدراسي لعام 1439هـ, في جميع فروعها (1.942.255) عملية, تتنوع في إصدار وتجديد الجوازات وخدمات للمقيمين وعبور المنافذ وترحيل الوافدين المخالفين.

وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي, أن مجموع عمليات إصدار وتجديد الجواز السعودي بلغ (14556)، كما بلغت عمليات المقيمين (45023)، فيما بلغ مجموع العابرين من منافذ الجوازات بالمنطقة (1.881.754) ، كما بلغ مجموع عمليات المرحلين (922).

وبين العقيد العتيبي أن العمل خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي لعام 1439هـ, تم بكل سلاسة رغم كثافة العابرين عبر المنافذ وما تم إنجازه من معاملات في الإدارات والشعب، يأتي ذلك بفضل الله ثم بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ــ حفظه الله ــ ، ودعم سعادة مدير الجوازات سعادة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحي, ومتابعة سعادة مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء فيصل بن حمير البلعاسي.

وأشار العقيد العتيبي إلى أنه تم تفعيل خطط المواسم والإجازات في كافة منافذ جوازات المنطقة، والتي من أهم محاورها تواجد مدراء المنافذ ومساعديهم أوقات الذروة ميدانياً لمتابعة سير عمل المناوبين وتشكيل قوة دعم للمناوبات في كل منفذ لأوقات الذروة لضمان فتح جميع المسارات والكونترات كما تم الحد من إجازات منسوبينا بالمنافذ، فيما تم قبل الاجازة وبالتنسيق مع فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة، لإجراء صيانة وقائية للنهايات الطرفية، منوهاً إلى أنه تم في جوازات جسر الملك فهد فتح كافة مسارات الخروج وعددها (21) وفي أوقات الذروة بقسم السفر وفي حالة عدم وجود حركة في قسم القدوم تم فتح (4) مسارات عكسية وأستخدمها للمغادرة ليصبح أجمالي عدد مسارات المغادرة (25) مساراً، فيما تم في جوازات منفذ البطحاء فتح كافة مسارات الخروج وعددها (8) وفي أوقات الذروة بقسم السفر وفي حالة عدم وجود حركة في قسم القدوم تم فتح (5) مسارات عكسية وأستخدمها للمغادرة ليصبح أجمالي عدد مسارات المغادرة (13) مساراً.