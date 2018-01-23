” النقل البحري ” يتسلم ناقلة نفط عملاقة ويطلق عليها ” كساب “

عادل الحربي (صدى):

أطلقت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، اسم ” كساب ” على ناقلة النفط العملاقة الجديدة التي تسلمتها أمس الاثنين.

وأوضحت الشركة أنه من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للناقلة الجديدة ” كساب ” في شهر مارس القادم، على أن يظهر الأثر المالي في الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن الناقلة المستلمة هي إحدى ناقلات النفط العملاقة الخمس الممولة بترتيب من بنك ستاندرد تشارترد، وتمويل كلًا من بنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي الوطني وبنك أبو ظبي الوطني وبنك البلاد.

وكانت شركة ” البحري ” وقعت في 21 مايو 2015 عقودًا لناء خمس ناقلات نفط عملاقة VLCCs، مع شركة هيونداي سامهو الكورية للصناعات الثقيلة، والأحقية في بناء 5 ناقلان نفط عملاقة إضافية اختيارية.