غضب بين طلاب جامعة الطائف بسبب إيقاف ” التيرم الصيفي “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

سادت حالة من القلق والإحباط بين طلاب ” جامعة الطائف ” عقب إعلان الجامعة عن إلغاء الفصل الدراسي الصيفي، وطالبوها بالتراجع عن القرار.

ويضر القرار المتخرجين حديثًا ومن هم على مشارف التخرج بشكل أكبر؛ حيث يحرمهم من الالتحاق بالوظائف العام القادم.

كما أبدى الطلاب استغرابهم من عدم مساواتهم بالجامعات الأخرى بالمملكة، التي توفر لطلابها كافة التسهيلات والمساعدات.

وفي نفس الجانب، استهجن عدد من الشخصيات العامة قرار ” جامعة الطائف ” واصفين إياه ” بالقرار المجحف ” بحق الكثير من الطلاب والطالبات.

وقالت الفنانة التشكيلية والإعلامية كريمة خليل: ” ليس من حق جامعة الطائف إيقاف التيرم الصيفي، فهو قرار غير منصف خاصة لمن كان يريد التخرج.”

بينما أضاف الإعلامي طارق المالكي: ” ما نطالب به هو أن يلغى ذلك القرار المجحف بحق الكثير من الطلاب والطالبات، وألا تقف إدارة جامعة الطائف عقبة في طريقهم. “