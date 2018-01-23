انتهاء بعض الوزارات من إضافة العلاوات والبدلات إلى الراتب الشهري

نايف السالم(صدى):

أعلن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، اليوم الثلاثاء، عن انتهاءها من عمليات تعديل أنظمتها الإلكترونية ومسيرات ورواتب موظفيها، وإدراج العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة، وذلك بدءً من الشهر الحالي، وتم احتساب تلك التعديلات بداية من تاريخ 1/1 إلى 31/1/2018، على أن تصرف مع رواتب الشهر الجديد 28 يناير؛ تنفيذًا للأمر الملكي.

كما أن هناك بعض الجهات الحكومية أنتهت بالفعل قبل أسبوعين من عمليات التعديل على الرواتب، إضافة إلى بعض الوزارات منها ” الصحة ” و ” العدل “وكثير من الإدارات التعليمية، التي أتمت إدراج العلاوة السنوية وغلاء المعيشة كاملة ضمن الراتب، فيما تحاول بعض الجهات تعديل المسيرات لإضافتها كاملة.

يذكر أن العلاوة السنوية عند إضافتها إلى الراتب الأساسي للموظف، تحسم منها نسبة التقاعد 9 %، فيما تتم إضافة بدل غلاء المعيشة المقرر بـ “1000 ريال” إلى إجمالي راتب الموظف.