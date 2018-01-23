مديرية ” الصحة ” تبدأ بإغلاق مختبرات المراكز الصحية اليوم

علي القحطاني(صدى):

أوضحت مصادر، أن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة ” الرياض ” ، ستبدأ بإغلاق المختبرات تدريجيًا، وستبدأ بمختبرات المراكز الصحية التابعة للقطاع الصحي الغربي بـ ” الرياض ” .

كما أكدت أن المديرية قد بدأت اليوم الثلاثاء، بإغلاق المختبرات في جميع المراكز الصحية، بالإضافة لتوجيها للقوى العاملة في المختبرات للمختبر الإقليمي.