مديرية ” الصحة ” تبدأ بإغلاق مختبرات المراكز الصحية اليوم
أوضحت مصادر، أن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة ” الرياض ” ، ستبدأ بإغلاق المختبرات تدريجيًا، وستبدأ بمختبرات المراكز الصحية التابعة للقطاع الصحي الغربي بـ ” الرياض ” .
كما أكدت أن المديرية قد بدأت اليوم الثلاثاء، بإغلاق المختبرات في جميع المراكز الصحية، بالإضافة لتوجيها للقوى العاملة في المختبرات للمختبر الإقليمي.
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