يمنيون يشكرون المملكة لوقوفها إلى جانب الشعب في كل الأزمات

فهمي محمد(صدى):

أعرب إعلاميون يمنيون ومواطنون عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الدعم المتواصل لليمن واليمنيين ولمملكة الإنسانية والمحبة لوقوفها إلى جانب شقيقتها اليمن والشعب اليمني كافة في كل الأزمات على مر التاريخ .

وقالوا في تصريحات بمناسبة تدشين المملكة العربية السعودية والتحالف العربي يوم أمس جسراً إغاثياً جويًا وبرياً يستمر 8 أيام بطائرتين حطتا في أرض مأرب اليمنية وزيادة عدد المعابر إلى اليمن جواً (بإنشاء جسر جوي إلى مأرب)، وبراً (بإنشاء 17 ممراً آمناً)، وبحراً (بتوسيع 7 موانئ)، سيكفل مضاعفة المساعدات الإنسانية ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

فقد أكد المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالرياض عارف أبو حاتم أن هذا العمل الإنساني النبيل الذي ينطلق من مملكة الإنسانية نحو أشقائهم في اليمن؛ يأتي امتداداً لأيادٍ بيضاء كثيرة واتساقاً مع ما تقوم به المملكة العربية السعودية ودورها الإنساني والأخوي في اليمن منذ عقود طويلة وليس منذ إعلان عاصفة الحزم التي فرضتها الميليشيا الحوثية الإيرانية بعد انقلابها على الحكومة الشرعية.

وقال إن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية مكلفة ومؤلمة، وضاعفت معاناة اليمنيين لكنها في الأخير حرب مفروضة علينا من قبل عصابة إيران، التي أرادت إسقاط الحكومة وانقلبت على الشرعية والدولة، ونهبت معسكراتها، وذهبت بسلاح الدولة لتقتل به أبناء الوطن.

وأوضح أبو حاتم أن تدفق الخير الإنساني السعودي وضع الشعب اليمني أمام حقيقة واضحة للعيان ليعرف الشعب اليمني بأطيافه كافة حجم قوة ارتباطه وعلاقته المصيرية مع أشقائه في المملكة العربية السعودية الدولة الجارة التي تحب الخير لليمن وتقدم الغالي والنفيس لمساعدة الشعب اليمني في أحلك الظروف ، مشيراً إلى أنه على الشعب اليمني أن يدرك ويعرف الفارق الكبير بين من أرسل له سُفُن الأسلحة الإيرانية ومن أرسل سفن المساعدات الإنسانية، ومن أرسل خبراء تنمية في مجالات إنسانية وأطباء ومن أرسل له خبراء في صناعة الألغام والمتفجرات.

وقال “على الشعب اليمني واليمنين بأطيافه وأحزابه كافة أن يدركوا حجم الفارق بين من أراد قتلنا، ومن أراد حياتنا، من أراد لنا الدمار ومن أراد لنا التنمية ، من شجع وسلح ميليشياته الإجرامية وأرسلها لقتل اليمنيين العزل وتفجير المساجد والمدارس ونهب الممتلكات وسحل وقتل المخالفين لهم وسرقة البنك المركزي ورواتب الموظفين والمتقاعدين والمشتقات النفطية وبيعها بالسوق السوداء لصالحهم الشخصي وسرقة مدخرات المواطنين تحت أسماء مختلفة دون خوف من الله أو تأنيب ضمير أو قانون دولي أو منظمات دولية .

وأضاف أبو حاتم قائلاً إن البوصلة الآن باتت واضحة جداً أمام شعبنا اليمني ولا مجال للحياد، مذكِراً بجرائم الحوثيين ونحن لم نفقد وعينا ولم نفقد ذاكرتنا، لا تزال جرائم الميليشيا الحوثية الإيرانية حاضرة في ذكرتنا، بل لا تزال ذاكرتنا ممتلئة بجرائم الأئمة السابقين الذين أجرموا في حق الشعب اليمني ، مبيناً أن زعيم التمرد وقائد الميليشيا الإجرامية الإيرانية عبدالملك الحوثي يريد استنساخ تلك التجارب الكارثية للأئمة، وإعادة إنتاجها بنماذج أبشع، وأشد إجراماً.

ودعا أبو حاتم الشعب اليمني إلى الثورة في وجه الميليشيا الإيرانية والعصابة الإجرامية لتطهير اليمن من دنسها وجرمها.