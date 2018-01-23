تحكيم المغاتير لمزايين الإبل تستعرض 13 منقية في فئة جمل 50 وضح

عادل الحربي(صدى):

تستعرض اليوم لجنة تحكيم المغاتير في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 13 منقية في فئة جْمل 50 وضح.

وأدى ملاك الإبل المشاركة، القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة المنقيات.

وملاك الإبل الذين تعرض منقياتهم أمام اللجنة في فئة جْمل 50 وضح هم: تركي حديجان محمد العتيبي، سعد زبار فارس النفيعي، طلق ظافي آل روق القحطاني، عبد الرحمن عبد العزيز محمد العلوش، عبد العزيز سليمان علي الموسى، عبد الله محمد فهد بن حويلة، علوش مناحي ناصر العجمي، غتر خالد غتار العتيبي، محمد كليفيخ مبارك الدوسري، مدلج ثواب دعال الشيباني، معيض فالح سعيد العرجاني، موسى محمد عبد الله الموسى، نايف نماس محبوب العتيبي.

وستدخل مساء اليوم الإبل جْمل 50 صْفر، استعداداً لعرضها غداً أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثم ترشيحها للجائزة.