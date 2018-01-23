” سناب شات ” تهدد موظفيها وتتوعدهم بالسجن

نورة الشهري (صدى):

هددت شركة سناب شات موظفيها من تسرب معلومات الشركة، مؤكده أن تسرب هذه المعلومات سوف يفقد الموظف وظيفته بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانوينة ضده.

وأوضحت الشركة في مذكرة أصدرتها يوم الاثنين الموافق 8 يناير، أن الموظفين المسئولين عن تسرب المعلومات يمكن او يواجهوا الميؤولية المالية حتى لو لم يستفيدوا من المعلومات المسربة بشكل شخصي، لافته إلى أنه من حق الحكومة والمستثمرين لدى الشركة أن تسعى للحصول على حقوقها القانونية التي قد تضعهم في السجن.

مع العلم أن سناب شركة سرية للغاية، كما أن الموظفين الجدد بالشركة يطلعوا على قائمة المواضيع المحرمة للمناقشة، بالإضافة إلى أن معظم موظفى سناب لا يعرفون موعد إطلاق المنتجات الجدية.

وبرغم كل هذه الإحتياطات الأمنية التي تتخذها الشركة لكنها واجهت سلسلة من التسريبات خلال أشهر قليلة، كما تم الكشف عن أخبار حول الميزات الجديدة وأخبار الشركة، بما فى ذلك قرار تسريح العمال الأخير.