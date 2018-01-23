الشرعية اليمنية تسعى لإعادة تفعيل دور البرلمان

فهمي محمد(صدى):

تسعى الحكومة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى إعادة دور الدولة وإنهاء الإنقلاب؛ وذلك عن طريق محاولة إستئناف الجلسات البرلمانية.

وقال عضو مجلس النواب اليمني مفضل الإبارة، ” أبدى البعض من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي رغبتهم في الانضمام لنواب الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، ووعدوا بالحضور في حالة انعقاد جلسات المجلس في العاصمة المؤقتة عدن ” .

وفي السياق نفسه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة الشرعية وعضو البرلمان، محمد مقبل الحميري، أن عددًا كبيرًا من أعضاء البرلمان الذين كانوا مع الرئيس السابق صالح، أصبحوا مستعدين للالتحاق بزملائهم من أعضاء مجلس النواب المؤيدين لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأضاف مفضل الإبارة، أن ملي\شيات الحوثي الإيرانية، تحاول الضغط على بعض أعضاء البرلمان من خلال اتخاذ رهائن من أولادهم؛ حتى لا يهربون إلى مناطق السلطة الشرعية.