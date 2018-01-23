الخلافات بين قيادات الحوثيين تصل لذروتها.. واتهامات باختلاس 14 مليون دولار

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر، أن الخلافات بين قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية وصلت إلى ذروتها بعد اتهامات لأحد قاداتها ويدعى يحيى حسن الحوثي، مدير نزع الألغام، باختلاس 14 مليون دولار تقدمها الأمم المتحدة لهم.

وأشارت المصادر، إلى أن قيادات المليشيا الإرهابية وجهت باعتقاله من مكتبه في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بصنعاء، لافتة إلى أن هذه الاتهامات تعتبر ذريعة يستخدمها بعض قادة المليشيا في سبيل نهب هذه الأموال.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد دفعت ما يقارب 14 مليون دولار لمركز نزع الألغام في صنعاء، الذي يديره أحد قادة الحوثيين، بهدف نزع تلك الألغام، وذلك في أكتوبر الماضي.

من جانبها، أكدت الحكومة الشرعية في اليمن أن الإرهابين يعملون على توظيف المبلغ في صناعة وتطوير الألغام وتمويل الأعمال الحربية.