محاكمة جراح نقش إسمه على كبد مرضاه بالليزر
أثار طبيب جراح بريطاني موجه من الغضب بين المواطنين عقب قيامه بنقش حرفي إسمه على كبد اثنين من مرضاه.
حيث اصدرت إحدى المحاكم البريطانية الحكم بحق الطبيب ” سيمون 53 عاماً ” بإجباره على القيام بأعمالٍ لخدمة المجتمع، لمدّة سنة، إضافةً الى غرامة مالية قدرها 11 ألفاً و230 يورو.
وكان سيمون، أثناء تدخّله في إحدى العمليات في مستشفى الملكة اليزابيث في بيرمنغهام Birmingham عام 2013، حفر إمضاءه بواسطة اللايزر على كبد مريضين، كانا تحت تأثير التخدير، ومن دون موافقتهما.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23703 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه وكيف عرفوا لايكون مسوي سحاب كل ما اشتاق فتح السحاب. وشاف حروف اسمه
رااايق[ عدد التعليقات: 3484 ] نشر منذ 13 دقيقة
هذي كبد يااا (سيمون) مو حائط أو جدار **
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( ذكريات د. سيمون ) هههههههههههه