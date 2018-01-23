محاكمة جراح نقش إسمه على كبد مرضاه بالليزر

لندن(صدى):

أثار طبيب جراح بريطاني موجه من الغضب بين المواطنين عقب قيامه بنقش حرفي إسمه على كبد اثنين من مرضاه.

حيث اصدرت إحدى المحاكم البريطانية الحكم بحق الطبيب ” سيمون 53 عاماً ” بإجباره على القيام بأعمالٍ لخدمة المجتمع، لمدّة سنة، إضافةً الى غرامة مالية قدرها 11 ألفاً و230 يورو.

وكان سيمون، أثناء تدخّله في إحدى العمليات في مستشفى الملكة اليزابيث في بيرمنغهام Birmingham عام 2013، حفر إمضاءه بواسطة اللايزر على كبد مريضين، كانا تحت تأثير التخدير، ومن دون موافقتهما.