ديوان المظالم يطلق خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا عبر ” معين “

نايف السالم(صدى):

سعيًا من ديوان المظالم لاستكمال منظومة خدماته التقنية وفقاً لخطته الاستراتيجية الرامية إلى توفير أفضل الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، وتمهيداً أيضاً لاستكمال خطوات إتمام الترافع الالكتروني ،فقد أطلق ديوان المظالم صباح هذا اليوم خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً وذلك عبر نظام ” معين ” ، والتي تتيح للمدعى عليه أو ممثله إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً لدى المحكمة قبل موعد الجلسة الأولى.بحيث لايأتي موعدها الأول إلا وقد اكتمل أمام الدائرة لائحة الدعوى المقدمة الكترونياً والرد عليها .

ومن مميزات هذه الخدمة أنها توفر الوقت والجهد على طرفي الدعوى، بالإضافة إلى أنها تغنيهما عن مراجعة المحكمة حتى موعد جلستهما الأولى، وأيضا ستكون مما سيكون لها دورٌ مساهم وفعّال في تقليص أمد التقاضي، من خلال تقديم مذكرة الدفاع وإطلاع الدائرة القضائية المختصة عليها قبل الجلسة. هذه الخدمة أيضاً تتيح إيداع المذكرة من قبل مستخدم نظام معين سواء كان أصيلاً أو وكيلاً، مع إمكانية متابعة حالة المذكرة وما تم عليها بشكل إلكتروني.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن الخدمات القضائية الإلكترونية المتممة لبرنامج ” معين ” الإلكتروني. كما أنها تشكل و مثيلاتها من الخدمات إنسجاما مع مبادرات التحول الإلكتروني التي اقرها ديوان المظالم في خطه الاستراتيجية 2020 ، بما يتفق مع التوجهات العامة لرؤية المملكة 2030. بمتابعة وإشراف من معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بهدف الاستفادة من التقنية الحديثة في تيسير وإتمام الإجراءات والمعاملات القضائية المتعلقة بالمستفيدين، مما سيكون -بإذن الله- عامل مساعد في تحقيق تطلعات ولادة الأمر – حفظهم الله – نحو إيجاد بيئة قضائية متطورة مستفيدة من البنية التقنية بتوظيفها بشكل آمن في خدمة القضاء بما يسهم في تحقيق قضاء عادل وناجز.