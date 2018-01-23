متجر بـ ” لندن ” يقيل أول ربوت عامل

لندن(صدى):

أقال أمس متجر بريطاني أول روبوت عامل، وذلك بعد فترة عمله التي استمرت لأسبوع؛ لتسببه في إرباك الزبائن، حيث بدأ بتقديم نصائح غير مفيدة للزبائن، بالإضافة لعدم فهمه طلبات العملاء؛ بسب الضوضاء حوله.

وقالت إدارة المتجر؛ تعليقًا لها على إقالة ” الروبوت ” ، أنه لم يقم بالمهام التي يأملها منه، وكان يعطي الزبائن اتجاهات عامة كـ ” الجبن في الثلاجات ” .

وفي هذا السياق، أشارت أحد المصادر، إلى أن تولي ” الروبوت ” لمثل هذه المهام الآن سابقة لأوانها، ففي الوقت الذي تمكن فيه عامل بشري بإغراء العملاء لشراء منتجات كل 15 دقيقة، لم يتمكن ” الروبوت ” من إغراء اثنان فقط.