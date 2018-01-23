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ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 69 دولار

ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 69 دولار
علي القحطاني (صدى):

شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في مستوياتها، في ظل استمرار العمل باتفاق ” أوبك ” لخفض الانتاج والتزام الدول به.

وزادت عقود خام برنت تسليم مارس إلى 69.41 دولار للبرميل بنسبة 0.5%، كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي إلى 63.97 دولار للبرميل بنسبة 0.63%.

وكانت أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2018 و2019 على 3.9% بنسبة زيادة 0.2% عن آخر توقعاته في أكتوبر الماضي.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5807 ] نشر منذ 25 دقيقة

إن زاد أو قل سيان ظال الكثان على ما كان ونردد ياليل مطولك

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