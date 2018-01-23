لاعبو الاتحاد يطالبون الجماهير بدعم ” العكايشي “

ماجد محمد(صدى):

كشف عدد من لاعبي نادي الاتحاد، عن استياؤهم؛ من الهجوم اللاذع الذي شنته جماهير النادي على المهاجم التونسي أحمد العكايشي.

وفي هذا السياق قال قائد الفريق عدنان فلاته،إن تشجيع اللاعب هي الطريقة الأمثل للعودة إلى مستواه الطبيعي؛ رافضًا صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير خلال مباراة الاتفاق الماضية.

وتابع: ” نعلم أن غضب المدرج الاتحادي له تأثير كبير علينا ونسعى جاهدين لتقديم ما يسعد جماهيرنا، وبكل تأكيد انها دائماً تسعى الى إيصال الرسالة لكل لاعب وتعاتبه من حبها للفريق”، مطالبًا الجماهير بمساندة العكايشي.

واتفق معه المدافع أحمد العسيري، بقوله: “جميعنا تمر علينا بعض الفترات التي نفتقد فيها الحظ وعدم التركيز وكثرة الأخطاء ” ، مضيفًا أن دعم الجماهير ودعم اللاعبين للعكايشي سيعيده إلى قوته ” .

وهاجم الجماهير ” العكايشي ” خلال الفترة الماضية بعد مباراة الكلاسيكو أمام الهلال التي شهدت إهداره لعدد من الفرص الهامة، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.