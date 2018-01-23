تراجع جماعي للعملات الرقمية متأثرة بإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

واشنطن(صدى):

واصلت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الثلاثاء، انخفاضها المتتالي في ظل تراجع جماعي للعملات الرقمية، متأثرين بإنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتراجعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم، إلى 10422 دولارًا بنسبة 3.25%، بعدما لامست 10070 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفضت وصيفتها ” إثريوم ” إلى 961 دولارًا بنسبة 4.15%، وتراجعت ” الريبل ” إلى 1.28 دولارًا بنسبة 8.40%.

وتأثرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بهذا التراجع الجماعي منخفضه إلى 510 مليار دولار، بعدما لامست 580 مليارًا خلال تعاملات أمس الاثنين.

وكان الإغلاق الحكومي في أمريكا أثر بالإيجاب على مستويات العملات الرقمية، محققه مكاسب نسبية خلال تعاملات نهاية الأسبوع.