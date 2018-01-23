التفاصيل الكاملة لفيديو تحرش ” درة العروس ” وفريق التحقيق يتوصل لمصوره
كشفت مصادر، عن تفاصيل تحرش بعض الشبان بمجموعة فتيات بدرة العروس شمال محافظة جدة، مشيرة إلى أن البداية كانت من المركز التجاري الموجود في المنتجع، وتطورت الأحداث إلى خارج المركز.
وأوضحت المصادر، أن فريق التحقيق توصل إلى هوية مصور المقطع، وهو أحد ساكني المحافظة، متوقعاً استدعاؤه خلال الساعات القادمة؛ للتحقيق معه والوقوف على كافة المعلومات التي يملكها بشأن الواقعة، بالإضافة إلى معرفة تاريخ تصوير الفيديو وعدم وجود أي إضافات أو اجتزاء.
وتشمل التحقيقات كذلك رجال الحراسات المكلفين بحراسة أمن المنتجع السياحي؛ للوقوف على موقع تواجدهم وآلية أدائهم لعملهم، بالإضافة إلى كافة المشرفين عليهم.
وقالت المصادر، إن هناك فريق تقني يعمل على التوصل إلى هويات كافة المشاركين في الأحداث التي شهدها المنتجع، والتحقيق معهم؛ لتحديد مدى تورطهم وكيفية دخولهم للموقع.
يذكر أن مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد أثار جدلاً واسعاً وغضباً في المجتمع، وقد وجَّه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بالتحقيق فيه والوقوف على الملابسات.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3212 ] نشر منذ 1 ساعة
شكل سيدي سمو الأمير خالد الفيصل حفظه اله ورعاهـ
ناوي عليكم نيه يستين نيله مهببه عليكم
بيصفيكم صح هههههههههههههههههههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13849 ] نشر منذ 58 دقيقة
احسن
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3886 ] نشر منذ 48 دقيقة
انتشر الفساد بعد تغييب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
واطالب ولاة امرنا حفظهم الله تفعيل دور الهيئة وزيادة صلاحياتها
امتثالا لقوله تعالى :
( الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)
هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الامان للمجتمع
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6471 ] نشر منذ 21 دقيقة
القرار صادر من الامير خالد الفيصل وان شاء الله يجيبونهم كلهم ويتحاسبون
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7310 ] نشر منذ 19 دقيقة
شـــــــــي مِنـــــتاز . جاكــم ألمــــوت ياتركـــــين ألصـــلاة .👍.
سعيداان[ عدد التعليقات: 1416 ] نشر منذ 17 دقيقة
أي متحرش يجب أن يحكم عليه بالخدم الأجتماعية مثل تنظيف المساجد والمدارس خاصة دورات المياة
ولمدة لاتقل عن 6 أشهر
jamalco[ عدد التعليقات: 5807 ] نشر منذ 11 دقيقة
والنار من أصغر الشرر تقرب البنزين من النار تحدث كوارث