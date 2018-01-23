التفاصيل الكاملة لفيديو تحرش ” درة العروس ” وفريق التحقيق يتوصل لمصوره

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن تفاصيل تحرش بعض الشبان بمجموعة فتيات بدرة العروس شمال محافظة جدة، مشيرة إلى أن البداية كانت من المركز التجاري الموجود في المنتجع، وتطورت الأحداث إلى خارج المركز.

وأوضحت المصادر، أن فريق التحقيق توصل إلى هوية مصور المقطع، وهو أحد ساكني المحافظة، متوقعاً استدعاؤه خلال الساعات القادمة؛ للتحقيق معه والوقوف على كافة المعلومات التي يملكها بشأن الواقعة، بالإضافة إلى معرفة تاريخ تصوير الفيديو وعدم وجود أي إضافات أو اجتزاء.

وتشمل التحقيقات كذلك رجال الحراسات المكلفين بحراسة أمن المنتجع السياحي؛ للوقوف على موقع تواجدهم وآلية أدائهم لعملهم، بالإضافة إلى كافة المشرفين عليهم.

وقالت المصادر، إن هناك فريق تقني يعمل على التوصل إلى هويات كافة المشاركين في الأحداث التي شهدها المنتجع، والتحقيق معهم؛ لتحديد مدى تورطهم وكيفية دخولهم للموقع.

يذكر أن مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد أثار جدلاً واسعاً وغضباً في المجتمع، وقد وجَّه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بالتحقيق فيه والوقوف على الملابسات.