في ظل زيادة معدلات الفقر العالمي.. ملياردير جديد كل يومين

واشنطن(صدى):

صدر تقرير عن منظمة أوكسفام أمس، يؤكد أن عدد أصحاب المليارات ارتفع بمعدل ملياردير واحد كل يومين، في الفترة بين مارس 2016 ومارس 2017، وهى وتيرة غير مسبوقة.

وأشار التقرير، إلى أن نصف سكان العالم الأشد فقرًا، لم يروا أي زيادة من الثروة العالمية العام الماضي،البالغ عددهم 3.7 مليار نسمة، في حين أنه منذ 2010 تزايدت ثروات أصحاب المليارات بمعدل 13% سنويًا.

يُذكر أن هذا التقرير صدر عن منظمة أوكسفام، بعنوان ” كافئوا العمال، وليس الثروة ” ، وهي اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية، تهدف للتركيز على تخفيف حدة الفقر في العالم.