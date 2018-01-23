إيقاف 4 مشتبه بهم أجانب لاتهامهم في قضايا تمس الأمن الوطني

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أمنية، أن رئاسة أمن الدول أوقفت أربع مشتبه بهم يحملون جنسيات أجنبية، على خلفية قضايا تمس الأمن الوطني للمملكة، وذلك في يومي 24 و28 /4/ 1439 من العام الهجري الجاري.

وأوضحت المصادر، أن الموقوفين من جنسيات ” الفرنسية، اليونانية، الأريترية ” ، مشيراً إلى أن الفرنسي واليوناني يحملا جوازي سفر، بينما يحمل الموقوفان الأريتريان إقامتين نظاميتين.

وأشارت نافذة تواصل، إلى خضوع الموقوفين إلى جلسات استجواب من قبل الجهات التحقيقية؛ لاستكمال إجراءاتهم وإحالتهم للجهات العدلية.

يذكر أن عدد عدد الموقوفين في سجون المباحث وصل إلى 5325 موقوفاً، في قضايا إرهاب وجرائم تمس الأمن الوطني في المملكة.