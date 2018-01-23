” النقد ” يزيد توقعاته بنمو اقتصاد المملكة خلال 2018

عادل الحربي (صدى):

توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدلات النمو في المملكة، على أن يحقق الاقتصادي السعودي نموًا بنسبة 1.6% خلال عام 2018، بزيادة 0.5% عن توقعاته في أكتوبر الماضي.

وأرجع الصندوق في تقرير له، أمس، أن الاقتصاد السعودي يكتسب قوته من ارتفاع أسعار النفط التي سجلت زيادة بنسبة 20% بين أغسطس وأكتوبر العام الماضي.

وأوضح أنه من المتوقع نمو اقتصاد الدول الغنية بالنفط وعلى رأسهم المملكة بنسبة 2.2% في 2019، محققه زيادة 0.6% مقارنة بالتوقعات السابقة.

كما توقع الصندوق نمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري بفضل الخفض الضريبي الأمريكي الذي ينعش بدوره الاستثمارات، على أن يسير بأسرع وتيرة له في 7 سنوات.