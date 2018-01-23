فقدان متزلج في اليابان بعد ثورة أحد البراكين بمنتجع جبلي

طوكيو(صدى):

قذف بركانًا بوسط اليابان، صخورًا على المتزلجين في منتجع جبلي؛ مما أسفر عن فقدان متزلج، وانقاذ 3 أخرين.

وقالت وسائل الإعلام اليابانية إن ثورة البركان تسببت في انهيار جبلي بعد وقت قصير من الثوران، ومازال البحث جاري عن المتزلج المفقود.

وفي السياق ذاته أوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركان جبل كوساتسو شايرين الذي يبلغ ارتفاعه 2160 مترا ثار صباح اليوم.

ولم يتم حتى الان التأكد على أرض الواقع أن الانهيار الجبلي بسبب البركان؛ إلا أنه رفعت اليابان مستوى التحذير إلى المستوى الثالث؛ للابتعاد عن تسلق الجبال.