بالفيديو.. وافد مصري ينقذ مطعما من السرقة بالدمام
تمكن عامل مصري مقيم بالدمام من الإمساك بثلاثة أشخاص حاولوا سرقة المطعم الذي يعمل به، وذلك في ليل السبت الماضي.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، التقطته كاميرات المطعم؛ لحظة الواقعة، والذي أظهر العامل وهو يخرج بعصا لأشخاص يتجولون حول المطعم ويبدو على وجوههم الترقب والقلق، وما إن ظهر العامل حتى فرّوا هاربين.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2049 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحبيلكم يالمصاريه قسما بالله اقدع ناس
alfahd42[ عدد التعليقات: 13849 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
محمد[ عدد التعليقات: 2297 ] نشر منذ 36 دقيقة
باين عليهم صغار بالسن واحتمال السبب الدخان والبنزين مايقدرون يوفروه الا بسرقة
طريقة حركتهم تدل انهم اول مره يحالون يسرقون الاتباك واضح عليهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23703 ] نشر منذ 10 دقائق
الله المستعان