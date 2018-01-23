بالفيديو.. وافد مصري ينقذ مطعما من السرقة بالدمام

خالد الضبيبي(صدى):

تمكن عامل مصري مقيم بالدمام من الإمساك بثلاثة أشخاص حاولوا سرقة المطعم الذي يعمل به، وذلك في ليل السبت الماضي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، التقطته كاميرات المطعم؛ لحظة الواقعة، والذي أظهر العامل وهو يخرج بعصا لأشخاص يتجولون حول المطعم ويبدو على وجوههم الترقب والقلق، وما إن ظهر العامل حتى فرّوا هاربين.