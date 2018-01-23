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بالفيديو.. وافد مصري ينقذ مطعما من السرقة بالدمام

بالفيديو.. وافد مصري ينقذ مطعما من السرقة بالدمام
خالد الضبيبي(صدى):

تمكن عامل مصري مقيم بالدمام من الإمساك بثلاثة أشخاص حاولوا سرقة المطعم الذي يعمل به، وذلك في ليل السبت الماضي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، التقطته كاميرات المطعم؛ لحظة الواقعة، والذي أظهر العامل وهو يخرج بعصا لأشخاص يتجولون حول المطعم ويبدو على وجوههم الترقب والقلق، وما إن ظهر العامل حتى فرّوا هاربين.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13849 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب

[ عدد التعليقات: 2297 ] نشر منذ 36 دقيقة

باين عليهم صغار بالسن واحتمال السبب الدخان والبنزين مايقدرون يوفروه الا بسرقة

طريقة حركتهم تدل انهم اول مره يحالون يسرقون الاتباك واضح عليهم

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