التقاعد يتسبب في تراجع قدرة الدماغ على أداء المهام

لندن(صدى):

أظهرت نتائج دراسة أجريت على 3400 متقاعد مدني في بريطانيا، أن التقاعد يتسبب في تراجع قدرة الدماغ غلى أداء مهامها بشكل كبير.

وبيَّنت النتائج، أن الذاكرة الأولية لدى عينة البحث، انخفضت بنسبة 40 في المئة بمجرد أن أصبح الموظفون متقاعدين، كما أنه يسارع في الإصابة بمرض الخرف، ولكن كلما زاد النشاط الإدراكي في الدماغ تقل فرصة الإصابة بالمرض.

وأوضحت الدراسة، أنه حتى كبار الموظفين الذين عملوا في مهام تحتاج جهداً عقلياً كبيراً، تنخفض قدرات أدمغتهم بعد تقاعدهم.