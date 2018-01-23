” مدى ” تعتزم توفير خدمة الشراء عبر الإنترنت خلال شهرين

حمود العنزي(صدى):

تعتزم الشبكة السعودية للمدفوعات ” مدى “، إلى منح جميع ملاك بطاقات البنوك والمصارف، خدمة الشراء عبر الإنترنت من حساباتهم الجارية، وذلك خلال شهرين مقبلين.

من جانبه، صرَّح المستشار المصرفي مصطفى تميرك، بأن إيجابيات الخدمة تتمثل في أن المشتري سيتمكن من دفع مشترياته ببطاقة حسابه البنكي دون حاجته لإصدار بطاقات ائتمانية برسوم سنوية.

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع إقبال المستهلكين على الشراء من المتاجر الإلكترونية، ودعم ملاك المتاجر، من خلال تفعيل الخدمة، ووصول مبالغ السلع المباعة شبه كاملة، وعدم خصم أي جزء منها لصالح الشركات الائتمانية.

وأوضح أنه يجب على المشتري أن يلاحظ بعض العوامل عند السماح بالشراء عبر الإنترنت ببطاقات الصراف الآلية، ومنها أن بعض البطاقات الحالية لا تحتوي على الكود السري في ظهر البطاقة (CCV)، كما أن شراء سلع بالعملات الأجنبية يخضع لسعر الصرف للبنك أو المصرف المصدر للبطاقة، ويختلف مبلغ الخصم من بنك لآخر.