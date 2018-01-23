مركز القلب بعرعر يجري عملية زراعة جهاز لتناسق بطيني القلب ” CRT “

خالد الضبيبي(صدى):

أجرى أطباء القلب والقسطرة في مركز الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد لأمراض القلب والشرايين ولأول مره في منطقة الحدود الشمالية عملية زراعة جهاز لتناسق بطيني القلب (CRT) لمريض ستيني يعاني من ضعف شديد لعضلة القلب يصاحبه عدم تناسق بين البطين الأيمن والأيسر للقلب ( DCM+LBBB) وكان يشكو من ضيق التنفس الناتج عن ضعف عضلة القلب مع اقل جهد، وهذا الجهاز تتلخص فكرته بوضع أسلاك داخل القلب يتم برمجتها عن طريق جهاز برمجة خاص يعمل على تنسيق الحركة بين البطين الأيمن والايسر ليقوما بتنسيق تقلص وارتخاء البطينين بحث تتحسن عملية ضخ الدم من القلب للجسم لينتج عنه تحسن الأعراض للمريض.

الجدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية تقدم خدماتها الصحية للمواطنين من خلال 11 مستشفى بسعة سريرية تقدر ب 1410 سريراً، كما يبلغ عدد المراكز الصحية بالمنطقة 48 مركزاً صحياً