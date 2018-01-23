البطي: إلغاء تراخيص المكاتب العقارية الغير مسجلة في ” إيجار “

علي القحطاني(صدى):

أعلن المشرف العام على تنظيم قطاع ” إيجار ” في وزارة الإسكان المهندس محمد صالح البطي، وجود 5500 منشأة مسجلة في المنشآت العقارية في برنامج إيجار الإلكتروني.

وأوضح ” البطي ” أن هناك رغبة كبيرة من أطراف العملية الإيجارية الثلاثة ” مستأجرين، مؤجرين، وسطاء عقاريين “، على تحقيق أهداف إيجار، التي تتضمن ضمان حقوق كافة الأطراف، لافتًا إلى أن الوسطاء يسعون إلى التعرف على طرق استخدام ” إيجار “.

كما أضاف أن هناك بعض المنشآت التي لم تستطع التسجيل في البرنامج لعدم استيفائها الاشتراطات اللازمة، لافتًا إلى أن العمل ما زال جارٍ للتعاون مع تلك المنشآت ومساعدتها في تجاوز الصعوبات التي تواجهها للتسجيل والتدريب على استخدام الشبكة.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 405 نص على إلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة ” إيجار “، مؤكدًا أن من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية التي قد تصل إلى إلغاء ترخيض المكتب نهائيًا، حيث يجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.