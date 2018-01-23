” حقوق الإنسان ” : نستبعد مفهوم القضايا الكيدية في الوارد إلينا

علي القحطاني (صدى):

أعلن الدكتور مفلح القحطاني، رئيس جمعية حقوق الإنسان بالمملكة، أنه لم يثبت ورود أي قضايا كيدية لفروع الجمعية المنتشرة في المناطق؛ فالجمعية تستبعد مفهوم القضايا الكيدية في القضايا الواردة إليهم؛ فهي جهة تتعلق بالشكاوي الخاصة بحقوق الإنسان.

وأوضح خالد الفخري، أمين الجمعية، أن هناك قضايا تصل إليهم ويتبين عدم صحتها فيما بعد، قائلًا : ” عندما تصلنا أي قضية نحقق فيها، وعندما يتبين لنا عدم صحة ما ذكره المدعي، فإننا نطلعه على ذلك ” .

وأردف ” الفخري ” كلامه قائلًا : ” في حالة تبين لنا عدم صحة ما ذكره المدعي؛ نطلعه على ذلك، فإذا اقتنع كان بها، وإذا لم يقتنع فله الحق في التقدم بقضية لدى الجهات العدلية، حتى يأخذ القانون مجراه ” .