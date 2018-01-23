وقف استيراد النحل الهجين خلال 3 سنوات للحفاظ على المحلي

نايف السالم(صدى):

أعطى المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، وعدًا إلى رئيس جمعية نحالي مكة المكرمة خالد بخت المطرفي، وعددًا من النحالين، بدعم صناعة النحل ووقف استيراده خلال 3 سنوات.

نظراً للمخاطر العائدة على ثروة النحل المحلية بسبب استيراد النحل الهجين.

وأشار ” المطرفي ” ، إلى أن خطورة استيراد النحل المهجين تكمن في أنه يهاجم ويسرق محصول النحل البلدي على بعد 8 كلم، ما يؤدي إلى هلاك أعداد كبيرة من النحل الوطني، فضلاً عن خطر التلويث الجيني الواقع بالأدلة، الذي سيؤدي إلى انقراض السلالة الأصيلة، بالإضافة إلى نقل الأمراض عن طريق المستورد.

وجاءت في إحصاءات قطاع النحل في المملكة، أن عدد يبلغ 14018 شخصًا، و واردات العسل بلغت 21000 طن عام 2014، ووصل الإنتاج المحلي إلى 1339 طنًا.