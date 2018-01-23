مستشفى الملك فهد تنفي خبر تسرب الأطباء

نايف السالم(صدى):

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، أن كل مانشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بشأن تسرب عدد من الأطباء الاستشاريين بمستشفى الملك فهد بالمدينة، معلومات غير صحيحة تمامًا، مؤكدةً أن المستشفى تتمتع بدرجة عالية من الاحترافية تمنع حدوث مثل هذه الوقائع.

وأضافت أنه وفقًا للإحصاءات الصادرة من المستشفى فإنه تم استقبال آلاف الحالات في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات الجراحية، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم، وهو مايعني كفاءة طاقم العمل بالمستشفي وتفانيه من أجل تقديم الخدمات الطبية الازمة.

يذكر أن مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة هي المستشفى المرجعي الأول لأهالي منطقة المدينة، وتبلغ سعتها السريرية 500سرير، كماتقدم المستشفى خدمات في العديد من التخصصات الطبية مثل: المخ والأعصاب والجراحة العامة، والجهاز الهضمي والمناظير، وطب وجراحة الكلى وجراحة العظام والعلاج الطبيعي وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة.