بالصور.. ” تقنية البنات ” بمكة تختتم البرنامج التدريبي ” مباديء الإسعافات الأولية “

مكة المكرمة(صدى):

اختتمت الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة البرنامج التدريبي مبادئ الإسعافات الأولية بالتعاون مع القسم النسوي بهئية الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة .

وفي إطار البرنامج التدريبي تم تأهيل 16 موظفة بالكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة بمبادئ الإسعافات الأولية.

ونوّهت عميدة الكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة أ / طيبه سليمان بأهمية عقد مثل هذه الدورات؛ حيث أنها تسهم في إكساب الموظفات بعض المهارات الهامة التي تفيدهم في حياتهم وتساعدهم على حُسن التصرف في الحالات الطارئة، بل أنها قد تسهم في إنقاذ حياة الشخص نفسه والآخرين .

واوضحت مشرفة السلامة والصحة المهنية أ / شروق المالكي أن الدورة تضمنت التصرف في المواقف الطارئة والحوادث بمختلف انواعها :” توقف القلب والتنفس – الاختناق “.

وبنهاية البرنامج كرمت عميدة الكلية منفذة البرنامج الدكتورة ابتسام المنيعي.