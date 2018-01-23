وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة الشقراء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة شقراء، عن وظائف شاغرة؛ للكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين حاملي الماجشتير من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

كما دعت الكوادر للتقدم أيضًا لشغل الوظائف التي يشغلها متعاقدون للعمل في المحافظات التي تخدمها الجامعة.

وكشفت عن التخصصات المطلوبة وهي:

الطب بكافة تخصصاته “ رجال ” .الصيدلة (صيدلة إكلينيكية “ رجال ونساء ” -صيدلة تحليلية رجال ونساء – علم الأدوية رجال ونساء – علم السموم رجال ونساء.

العلوم الطبية التطبيقية (العلاج الطبيعي “رجال”–المختبرات رجال ونساء- التمريض رجال ونساء.

الهندسة ( الكهربائية – المدنية – الميكانيكية – هندسة حاسب آلي )رجال.

الحاسب الآلي رجال ونساء –العلوم الأساسية ( فيزياء– كيمياء – أحياء –رياضيات ) “ رجال ونساء – والعلوم الإنسانية والإدارية ( قانون – موارد بشرية – إدارة مالية –- اقتصاد– محاسبة -علم النفس – لغة إنجليزية ) “ رجال ونساء .

ومن الشروط التي وضعتها الجامعة أن لا يقل تقدير البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً وأن يكون ملتحقاً ببرنامج الدكتوراه أو يكون لديه قبول نهائي لدراسة الدكتوراه.

وأن تكون جميع المؤهلات امتداداً للتخصص وأن يتعهد المتقدم كتابةً بالعمل في الجامعة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد عودته من الابتعاث بالإضافة إلى مراعاة الفقرة السادسة من المادة الخامسة من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.

وأوضحت أن التقديم متاح من 6/6 1439، مشيرة إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا فقط عبر البريد الإلكتروني:هنا