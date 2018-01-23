أسباب تراجع أسعار الإيجارات السكنية بجدة
شهدت أسعار الإيجارات السكنية بمحافظة جدة، تراجعاً بنسبة 30%، حث تراوح الانخفاض بين 1000 إلى 5000 ريال؛ نظراً لارتفاع التكاليف على بعض الوافدين، وخروج عائلات البعض منهم، وكذلك ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، هذا التراجع تصحيح للسوق العقاري، مؤكداً أن وفرة المعروض، سيجبر الملاك على تحديد سعر عادل.
كما أوضح أن الأسعار أصبحت مناسبة في الأحياء الداخلية للمدن، مشيراً إلى عدم وجود سبباً للهروب إلى أطراف المدن.
رااايق[ عدد التعليقات: 3484 ] نشر منذ 2 ساعتين
أصلاً لازم تتراجع الأسعار لأن الناس ماصار عندها فلوس تدفع **
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ليس بجدة وحدها وأنما في أغلب المناطق والمدن *!!!
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وخاصة أصحاب الدخل اللي يااااله يغطيه دخله لنهاية الشهر ****
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3213 ] نشر منذ 1 ساعة
القرش صار حابس
ودوام الحال من المحال
والحمدلله ع كل حال
alfahd42[ عدد التعليقات: 13849 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرزق السلمين بالخير
alfahd42[ عدد التعليقات: 13849 ] نشر منذ 1 ساعة
المسلمين