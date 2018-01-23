أسباب تراجع أسعار الإيجارات السكنية بجدة

نايف السالم(صدى):

شهدت أسعار الإيجارات السكنية بمحافظة جدة، تراجعاً بنسبة 30%، حث تراوح الانخفاض بين 1000 إلى 5000 ريال؛ نظراً لارتفاع التكاليف على بعض الوافدين، وخروج عائلات البعض منهم، وكذلك ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، هذا التراجع تصحيح للسوق العقاري، مؤكداً أن وفرة المعروض، سيجبر الملاك على تحديد سعر عادل.

كما أوضح أن الأسعار أصبحت مناسبة في الأحياء الداخلية للمدن، مشيراً إلى عدم وجود سبباً للهروب إلى أطراف المدن.