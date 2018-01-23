سياحة نجران تنفذ جولات تفتيشية على الفنادق والشقق المفروشة

راشد آل شريه(صدى):

نفّذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، أمس، جولات تفتيشية على الفنادق والشقق المفروشة والوحدات السكنية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجرانن صالح محمد آل مريح، أنه من خلال الجولات الرقابية، تم الوقوف على الفنادق والوحدات السكنية بالمنطقة لمعرفة مدى تطبيق الاشتراطات اللازمة، التي تضمن جودة الخدمات المقدمة للنزلاء في تلك المنشآت.

وأبان آل مريح, أن المخالفات التي تم ضبطها، تمثلت في التشغيل بدون ترخيص، وتوظيف عمالة غير سعودية على مهن مخصصة للسعوديين، وعدم التقيد بالقواعد والأسس المتفق عليها بتسجيل بيانات النزلاء، بالإضافة إلى معالجة 3 شكاوى وفق الأنظمة والتعليمات.