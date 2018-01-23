منها الانتماء إلى ” داعش ” .. الجزائية توجه 10 تهم إلى شخصين

حمود العنزي(صدى):

وجهت المحكمة الجزائية، أمس الإثنين، التهم إلى مواطن ووافد سوري، بتأييد تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

واتهم القضاء المواطن بالانتماء إلى ” داعش ” ودخوله حساب والدة في ” أبشر ” ، دون علمه واستخراج جواز سفر إلى سوريا، بالإضافة إلى حضوره دورة تدريبية خاصة بالتنظيم، وكذلك تواصله مع شخص حصل منه على رقم منسق السفر لسوريا، والتستر على شخصين رغم علمه بسفرهما إلى سوريا، وأيضاً فعل الفاحشة بعدد من النساء وتخزينه مقاطع وصوراً تخدش الآداب العامة.

أما الوافد السوري، فتشمل التهم التي وجهت له، تأييد ” داعش ” وإظهار التعاطف معه بالكتابة على الجدران بأحد أحياء الرياض، ومخالفته لنظام العمل بالعمل لدى غير كفيله وفي غير المهنة التي استقدم من أجلها.