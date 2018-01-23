بالصور.. مدني القريات بالتعاون مع إدارة المياه يغلقان بئرا ارتوازية مهجورة

سهو الهشال(صدى):

إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً ، على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً والذي يظهر وجود بئر ارتوازية مكشوفة، بالقرب من شعيب باير تشكل خطورة على المتنزهين والمارة ،خاصة من الأطفال لاحتمالية سقوطهم فيها .

فقد قامت ادارة الدفاع المدني بمحافظة القريات وبمتابعة من قبل سعادة محافظ القريات الاستاذ عبدالله بن صالح الجاسر بالتأكد من البلاغ ووضع اللوحات التحذيرية وتمرير البلاغ إلى ادارة مياه محافظة القريات والذي بدورهم تم التعامل مع الحالة وإغلاق البئر الارتوازي.