شاب يلقي قنبلة على جاره بسبب الفيسبوك
أقدم شاب فرنسي على إلقاء قنبلة مولوتوف مجهزة يدوياً على باب مرأب جاره في ” شاتونوف سور سارتي ” في مقاطعة ” ماين ولوار” في فرنسا ، للانتقام منه لحذفه من قائمة أصدقائه في موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.
وكان قد نشب خلاف بين الشاب وجاره ” صديقه ” فقام الاخير بحذه من اصدقائه بالفيسبوك ، فقرر الشاب الانتقام منه ، واستخدم قنينة كحول مع بنزين وخرقة من القماش وصنع قنبلة حارقة ، وألقاها على باب مرآبه .
ولم يسفر الحادث عن اي اصابات ، فيما تمكنت الشرطة الفرنسية من ضبطه .
رااايق[ عدد التعليقات: 3484 ] نشر منذ 2 ساعتين
العقليه فيها تهريب هواء (منسمة) هههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7310 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه.😅😂.💣🔥💣🔥💣.😅😂.هههههههه.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7310 ] نشر منذ 2 ساعتين
ألحمد لله ألعـــــــــــقل نعمــــه .😅😂.