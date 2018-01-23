شاب يلقي قنبلة على جاره بسبب الفيسبوك

باريس(صدى):

أقدم شاب فرنسي على إلقاء قنبلة مولوتوف مجهزة يدوياً على باب مرأب جاره في ” شاتونوف سور سارتي ” في مقاطعة ” ماين ولوار” في فرنسا ، للانتقام منه لحذفه من قائمة أصدقائه في موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.

وكان قد نشب خلاف بين الشاب وجاره ” صديقه ” فقام الاخير بحذه من اصدقائه بالفيسبوك ، فقرر الشاب الانتقام منه ، واستخدم قنينة كحول مع بنزين وخرقة من القماش وصنع قنبلة حارقة ، وألقاها على باب مرآبه .

ولم يسفر الحادث عن اي اصابات ، فيما تمكنت الشرطة الفرنسية من ضبطه .