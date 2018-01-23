بالتعاون مع المالية.. الزكاة تعد لائحة خاصة لاسترداد ضريبة ” القيمة المضافة “

عادل الحربي (صدى):

قامت هيئة الزكاة والدخل بالتعاون مع وزارة المالية باعداد لائحة خاصة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، معلنةً أن الاسترداد يأتي للأشخاص الذين لا يمارسون نشاطًا اقتصاديًا أو الذين يعملون في نشاط اقتصادي يستطيعون من خلاله استرداد الضريبة التي تحملوها عن مشترياتهم الخاضعة للضريبة.

وأضافت الهيئة، أن هناك 4 حالات يجوز معاملتهم بقيمة ضريبة العقود 0%، مشيرةً، إلى أن الـ 4 حالات هي: ألا يشير العقد لضريبة القيمة المضافة، وأن يكون تم إبرامه قبل 30 مايو 2017، وأن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع والخدمات، أو استرداد الضريبة.

وتابعت هيئة الزكاة، وجوب أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد، مضيفةً أنه في حال استيفاء العميل لكامل الشروط يكون له الحق في خصم كامل ضريبة المدخلات على التوريدات عندما يكون الطرفان المتعاقدان يطبق عليهما ضريبة المدخلات؛ فيجوز إخضاع التوريدات لنسبة 0%.