جراح فرنسي : جراحات التجميل غير ناجحة وتضر بالصحة

باريس(صدى):

أكد فلاديمير ميتز، جراح التجميل الفرنسي، في تصريحات له، أن 80% من جراحات التجميل غير ناجحة، بل وأنها تضر بالصحة أيضًا؛ لذا نصح بضرورة الاستفسار عن كل شيء خاص بهذه العمليات قبل الإقبال عليها.

ونوه ” ميتز ” إلى أن الموقع الإلكتروني ” قوقل ” يُقدم حوالي أكثر من 309 آلاف إجابة، لكل من يريد معرفة أي شيء عن هذه العمليات، بالإضافة إلى ضرورة عقد جلسات مع الجراح؛ للاستفسار عن كل شئ يخص العملية قبل الإقبال عليها.

وفي نفس السياق، ذكر ” ميتز ” ، نجم البوب الراحل ” مايكل جاكسون ” كمثال على ذلك، حيث أجرى ما يقرب من 13 عملية تجميل للأنف فقط، بالإضافة إلى العديد من العمليات التي أجراها على وجه إلى أن وصل لهذا الشكل.