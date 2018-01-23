العمل توضح حقيقة نقل ملف توظيف المعلمين إليها

نايف السالم(صدى):

كذبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ما تم تداوله بخصوص نقل ملف توظيف المعلمين أو غيره من الوظائف الحكومية إلى الوزارة.

جاء ذلك على هامش اجتماع الوزارة لمناقشة توحيد التوظيف الإلكتروني على البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ، لتشمل القطاع العام بالإضافة للقطاع الخاص.

وتأتي هذه الورشة في إطار التكامل وتوحيد منافذ وبوابات الخدمات الإلكترونية، ومنها التوظيف، لما في ذلك من فوائد لطالبي العمل من خلال إعطائهم فرصا وظيفية أكبر للاختيار بينها.