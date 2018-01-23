فريق طبي ينجح في استئصال 23 ورم ليفي من سيدة بالأحساء

عادل الحربي(صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء في إنهاء معاناة مريضة كانت تعاني من نزيف شديد ومستمر ، حيث تم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وتبين وجود ألياف متعددة بالرحم.

وبلغ حجم الرحم لديها أكثر من نصف البطن ، وتمكن الفريق الطبي من إزالة عدد 23 ورم ليفي مع الاحتفاظ بالرحم لتتمكن الفتاة من الحمل مستقبلاً بإذن الله ، وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد .

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يضم 450 سريرا ، ويعد من المنشآت الصحية المتخصصة بالمحافظة حيث يقدم خدمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال على مدار الساعة.