إجلاء مئات المواطنين تزامنا مع تجدد ثوران بركان مايون بالفلبين

مانيلا(صدى):

مع تجدد ثوران بركان مايون بالفلبين، استمرت اليوم الثلاثاء عمليات إجلاء المواطنين.

وأطلق بركان “مايون”، الأكثر نشاطا فى الفلبين، أعمدة كثيفة من الرماد والشظايا البركانية، فيما تحذر السلطات من إمكانية حدوث ثوران خطير فى غضون أيام .

وذكرت شبكة “أيه بى سي” الأمريكية أمس الاثنين، أن السلطات رفعت مستوى التأهب إلى أربعة على مقياس من خمس درجات، ما يعنى أن البركان قد يثور فى غضون أيام.

ويبلغ ارتفاع هذا البركان 2460 مترا، وكان أعنف ثوران له وقع فى عام 1814 عندما قتل 1200 شخص جراء الحمم البركانية التى دمرت بالكامل مدينة كاجساوا باستثناء جرس كنيسة أصبح معلما سياحيا مهما اليوم، ويعود آخر انفجار لهذا البركان إلى عام 2014، والذى دفع السلطات حينئذ إلى إجلاء 63 ألف شخص.