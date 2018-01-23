دهان زيت جوز الهند لعلاج آلام القدم بعد ارتداء الكعب العالي

نورة الشهري (صدى):

تعاني الكثيرات ممن يردين الأحذية ذات الكعب العالي، من آلام شديدة في القدم، ومع ذلك معظمهن لا يتخلى عن إرتدائه.

وبحسب موقع ” بولد سكاي ” ، فإن هناك عدة طرق طبيعية تساعد فى القضاء على مشكلة آلام القدمين والتى تتمثل أهمها فى آلام الكعبين من خلال “البيكربونات الصوديوم، والكركم فى قليل من المياه ووضعهما فى إناء من المياه ووضع القدمين فى المياه لمدة نصف ساعة.

وذكر الموقع أيضًا أن دهن منطقة الكعبين بواسطة زيت جوز الهند يساعد فى التخلص من مشكلة الآلام نهائيا ويساهم بصورة كبيرة فى التصدي لمشكلة الالتهابات والتى تزيد من فرص التعرض لمزيد من الآلام.

ولزيت جوز الهند عامة فوائد عديدة، من ضمنها امتصاص الجسم للكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين D، والمعادن المهمة الأخرى.

وقد وجد أن النساء في منتصف العمر الذين هم في عرضة لهشاشة العظام يمكن أن يقلل من تعرضهم لهذه المشكلة مع التناول المنتظم لزيت جوز الهند.

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