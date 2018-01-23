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انطلاق” دماؤنا رخيصة لجنودنا البواسل ” بمشاركة 200 متبرع من الجالية البرماوية

انطلاق” دماؤنا رخيصة لجنودنا البواسل ” بمشاركة 200 متبرع من الجالية البرماوية
عادل الحربي(صدى):

أطلقت الشؤون الصحية في المدينة المنورة، حملة التبرع بالدم للجنود البواسل على الحد الجنوبي تحت شعار ” دماؤنا رخيصة.. لجنودنا البواسل “، وبمشاركة 200 متبرع من أبناء الجالية البرماوية، يوزعون على 5 أيام.

وقدم مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية،و ومدير إدارة المختبرات وبنوك الدم، الشكر لأبناء الجالية البرماوية في المدينة، نظير مبادرتهم الإنسانية الرائعة.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7304 ] نشر منذ 37 دقيقة

يستاهلون جنودنا الله يحفظهم من كل شرويحميهم .💚🤗💚.
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ” دماؤنا رخيصة.. لجنودنا البواسل “، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

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