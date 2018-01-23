انطلاق” دماؤنا رخيصة لجنودنا البواسل ” بمشاركة 200 متبرع من الجالية البرماوية

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الشؤون الصحية في المدينة المنورة، حملة التبرع بالدم للجنود البواسل على الحد الجنوبي تحت شعار ” دماؤنا رخيصة.. لجنودنا البواسل “، وبمشاركة 200 متبرع من أبناء الجالية البرماوية، يوزعون على 5 أيام.

وقدم مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية،و ومدير إدارة المختبرات وبنوك الدم، الشكر لأبناء الجالية البرماوية في المدينة، نظير مبادرتهم الإنسانية الرائعة.