انطلاق” دماؤنا رخيصة لجنودنا البواسل ” بمشاركة 200 متبرع من الجالية البرماوية
أطلقت الشؤون الصحية في المدينة المنورة، حملة التبرع بالدم للجنود البواسل على الحد الجنوبي تحت شعار ” دماؤنا رخيصة.. لجنودنا البواسل “، وبمشاركة 200 متبرع من أبناء الجالية البرماوية، يوزعون على 5 أيام.
وقدم مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية،و ومدير إدارة المختبرات وبنوك الدم، الشكر لأبناء الجالية البرماوية في المدينة، نظير مبادرتهم الإنسانية الرائعة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7304 ] نشر منذ 37 دقيقة
يستاهلون جنودنا الله يحفظهم من كل شرويحميهم .💚🤗💚.
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ” دماؤنا رخيصة.. لجنودنا البواسل “، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ