إدارة تعليم الأحساء تنهي عقد المعلم صاحب واقعة ” صفع طالب “

عادل الحربي (صدى):

أنهت إدارة التعليم بالأحساء عقد المعلم صاحب واقعة اصفع طالب على وجهه، وأوصت بعدم صلاحيته للعمل في مجال التدريس بأي مكان آخر.

وفي التحقيقات مع المعلم في الواقعة، اعترف بما نسب إليه وأبدى ندمه معتذرًا للطالب وأسرته، عما صدر منه.

كان مقطع فيديو قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوضح إعتداء أحد معلمين القرآن الكريم بالضرب على طالب عقابًا له، حيث قام أحد التلاميذ باستخدام الهاتف لتصوير الواقعة ونشرها.

يذكر أن الطالبان اللذين صورا الفيديو ونشروه ،تم التعامل معهما وفقًا للأنظمة، وأبديا أسفهما على هذا التصرف.