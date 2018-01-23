إدارة تعليم الأحساء تنهي عقد المعلم صاحب واقعة ” صفع طالب “
أنهت إدارة التعليم بالأحساء عقد المعلم صاحب واقعة اصفع طالب على وجهه، وأوصت بعدم صلاحيته للعمل في مجال التدريس بأي مكان آخر.
وفي التحقيقات مع المعلم في الواقعة، اعترف بما نسب إليه وأبدى ندمه معتذرًا للطالب وأسرته، عما صدر منه.
كان مقطع فيديو قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوضح إعتداء أحد معلمين القرآن الكريم بالضرب على طالب عقابًا له، حيث قام أحد التلاميذ باستخدام الهاتف لتصوير الواقعة ونشرها.
يذكر أن الطالبان اللذين صورا الفيديو ونشروه ،تم التعامل معهما وفقًا للأنظمة، وأبديا أسفهما على هذا التصرف.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15429 ] نشر منذ 1 ساعة
اعتذار المعلم لطالب واسرته ما ينفع ولا يكفي فيما فعله بالطالب والمفروض ولي امر الطالب يعاقب المعلم بالمثل لكي لا يعتدي مره اخرى على طالب اخر
اما قرار الاداره بوقف المعلم عن العمل فهذا خطاء لان ايقافه سيرفع نسبة البطاله في الدوله
alfahd42[ عدد التعليقات: 13837 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يعينه كان تعقل
الريان[ عدد التعليقات: 1410 ] نشر منذ 52 دقيقة
دقو خشمه هذا مدمن مخدرات
ومريض نفسيا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7304 ] نشر منذ 49 دقيقة
حيا الله أخـي وعــزيزي ابـوعمار . أســعَد الله صباحـك بالورد وألأزهـار.🌹💐🌺.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7304 ] نشر منذ 47 دقيقة
يستاهل ما جـاه وأقَـــل مــن جِــزاه .😡😠😡.