ياري مينا يظهر لأول مرة مع برشلونة أمام إسبانيول الخميس المقبل

نواف السالم(صدى):

يظهر الكولومبى يارى مينا، مدافع نادى برشلونة الإسبانى، لأول مرة مع البلوجرانا أمام إسبانيول الخميس المقبل، فى إياب الدور ربع النهائي من كأس الملك على ملعب ” كامب نو “.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أنه من المتوقع مشاركة الكولومبى يارى مينا لأول مرة مع برشلونة أمام إسبانيول فى كأس الملك لاسيما بعد إصابة فيرمايلين أمام ريال بيتيس الأحد، وغيابه لمدة أسبوعين إضافة إلى اقتراب رحيل خافيير ماسكيرانو إلى دورى السوبر الصينى.