 تفاصيل جديدة حول مهاجم ” مسجد فينسبري ” في لندن

دكا(صدى):

قال مدع لمحكمة في لندن أمس الإثنين إن رجلا دهس بسيارة فان حشدا من المصلين المسلمين خارج مسجد في لندن في يونيو الماضي تحرك بدافع الغضب من هجمات دامية نفذها إسلاميون في بريطانيا وتأثره بمسلسل تلفزيوني تناول مهاجمة رجال مسلمين لفتيات بيض.

وحسب رويترز، قال المدعي جوناثان ريز نقلا عن مذكرة تركها السائق في سيارة الفان، إن أوزبورن 48 عاما انتقد أيضا الساسة ووصف رئيس بلدية لندن صادق خان بأنه عار وزعيم حزب العمال جيريمي كوربين بأنه ” متعاطف مع الإرهابيين ” .

وأضاف ريز لمحكمة وولويتش كراون، أن المذكرة وصفت المسلمين بأنهم مغتصبون و ” وحشيون ” ، وأن أوزبورن قال عندما اعتقل عقب الهجوم ” على الأقل قمت بمحاولة ” .

وأوزبورن متهم بقتل مكرم علي (51 عاما)، وهو أب لستة أطفال قدم إلى بريطانيا من بنجلادش في العاشرة من عمره، والشروع في قتل مصلين آخرين لدى مغادرتهم مسجدا في فينسبري بارك بشمال لندن بعد صلاة التراويح في رمضان. وينفي أوزبورن الاتهامات.

وقال ريز لهيئة المحلفين ” الأدلة تؤكد أن المتهم كان يحاول قتل أكبر عدد ممكن من المجموعة… الادعاء يقول إن المذكرة والتعليقات التي أدلى بها بعد اعتقاله تؤكد أن عمله العنيف للغاية إنما هو في حقيقة الأمر من أعمال الإرهاب واستهدف التأثير على الحكومة وترويع الجالية المسلمة ” .

وحدثت الواقعة بعد أسابيع فقط من قيام ثلاثة إرهابيين بدهس مارة بسيارة فان على جسر لندن ثم الشروع في هجمات بسكين، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.