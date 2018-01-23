رجل أعمال يساهم في غلق قضية ليما مع ” الوحدة “

نواف السالم(صدى):

تكفل أحد رجال أعمال مكة، بدفع المبلغ الذي طالب به اللاعب الأوروجوياني ليما لاعب نادي الوحدة السابق، وبذلك يسدل الستار على قضيته أمام “FIFA”، إذ أمهل إدارة الفرسان أسبوعا لأجل سداد مبلغ 150 ألف ريال.

وبذلك وصل عدد القضايا التي عالجتها إدارة النادي إلى 4 قضايا كادت أن تعرض الكيان الوحداوي لعقوبات حسم أو تهبيط (قضية المدرب خوان ردريغو، اللاعب التونسي زهير الذوادي، اللاعب ليما، مدرب اللياقة أنس حامد).

وتتبقى أمام إدارة النادي قضيتان؛ الأولى أخذت طابع الرسمية بعد أن تسلمت الإدارة إشعارا بتسوية قضية المهاجم باريتو فليبي التي تبلغ مطالبها المالية مليونين و300 ألف ريال، والثانية مع المدرب خير الدين مضوي الذي يطالب حسب المفاوضات الأخيرة بـ180 ألف دولار، أو الرفع لـ«فيفا» للمطالبة بمستحقاته كاملة.