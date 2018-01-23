 ” الخميرة “و ” العسل ” للحصول على نفس نتيجة البوتوكس

متابعات(صدى):

أوضح خبراء تجميل أن هناك عدة ماساكات بديلة لحقن البوتوكس لإخفاء التجاعيد وتسمين الوجه، ومن هذه الماسكات قناع مكون من الخميرة والعسل.

كل ما تحتاجين إليه: ملعقة من الخميرة، ملعقة من العسل ،ليمونة، ملعقة من الزبادي، وقومي بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض ، وضعيها على وجهك لمدة نصف ساعة، ثم افركيها، قبل أن تغسلي وجهك بماء فاتر ثم ضعى كريم مرطب.

كرري هذا القناع حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة من تسمين الوجه وإعطائه نضارة وإشعاعا.

فالخميرة تعمل على منع ظهور علامات الشيخوخة فهي تحفّز إنتاج الكولاجين بالجلد المسؤول عن مرونة البشرة، كما تساعد في التخلّص من حب الشباب والبثور والالتهابات الأخرى التي تلحق بالبشرة.