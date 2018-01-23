” السياحة ” تؤكد عدم دقة ما تنشره وسائل الإعلام عن تفاصيل التأشيرات السياحية

عادل الحربي (صدى):

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة السياحية، في نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، لافتة إلى أن ما ينشر في وسائل الإعلام عن تفاصيل تتعلق باشتراطات أو جنسيات محددة هي أخبار غير دقيقة، ويستند بعضها لمداولات لم يبت فيها بشكل نهائي.

وأشارت الهيئة فيبيان لها، إلى أن الاستعدادات لإطلاق التأشيرة السياحية مستمرة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية، اللتين تمثلان مع الهيئة فريق العمل المشترك لإقرار الضوابط التي ستصدر على ضوئها لائحة التأشيرات السياحية، وذلك وفقا لما ورد في نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي في 9/‏ 1/‏ 1438هـ.

وذكر البيان أن إعلان الاشتراطات واللوائح الخاصة بالتأشيرات السياحية وكافة التفاصيل المعتمدة سيكون في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2018، وستنشر في الصحيفة الرسمية لتكون محل التنفيذ، كما ستتوفر كافة التفاصيل واللائحة في موقع الهيئة الإلكتروني.